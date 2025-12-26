Ex-diretor da PRF Silvinei Vasques é preso em aeroporto no Paraguai

Após ser detido, Silvinei foi identificado e colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai.

O servidor ressaltou que Silvinei Vasques tinha uma proximidade exagerada com o governo de Jair Bolsonaro e citou a pressão para as abordagens indevidas (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, nesta sexta-feira (26).

A informação é do portal G1 e da Polícia Federal (PF). Vasques estaria tentando embarcar em um voo com destino a El Salvador usando um passaporte paraguaio original, mas que não correspondia à sua identidade.

Silvinei deixou o Brasil sem autorização judicial após romper a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina (SC). O rompimento foi identificado pelas autoridades, que dispararam alertas na fronteira, recebidos pelos agentes brasileiros no Paraguai.

Após ser detido, Silvinei foi identificado e colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai. O ex-diretor-geral deverá ser expulso do país e entregue às autoridades brasileiras.

