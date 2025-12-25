Advogado agride médico em frente a crianças, em Goiânia

Vídeo mostra advogado apontando diversas vezes para o médico durante a discussão e, em seguida, acerta socos vários no rosto dele (Foto: Reprodução)

Um advogado foi flagrado agredindo um médico na área de lazer de um prédio, em Goiânia (GO). Vídeo gravado na última segunda-feira (22) mostra o momento da confusão, que aconteceu em frente a crianças que estavam no local. O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal.

Segundo informações divulgadas pelo G1, o motivo da briga teria sido uma confusão entre os filhos dos dois momentos antes. As imagens mostram o advogado Rodolfo Ramos Caiado em pé, discutindo com o médico, que estava sentado em uma cadeira de sol. O momento da agressão foi presenciado por crianças que estavam na piscina.

O advogado aponta diversas vezes para o médico durante a discussão e, em seguida, acerta socos vários no rosto dele. O médico tenta se proteger com os braços e, logo após, sai andando na área de lazer. De acordo com o G1, Rodolfo afirmou que o vídeo teria sido espalhado "com intenção política", por ser sobrinho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Médico registrou ocorrência

Segundo o registro da Polícia Civil, o advogado afirmou ter sido agredido por Rodolfo após ir até a área de lazer do condomínio, onde crianças brincavam.

No registro da ocorrência, a vítima contou que o filho de 7 anos teria sido empurrado por outras três crianças e que tentou conversar com Rodolfo, por ele ser pai de uma delas.

Momentos depois da conversa, os dois homens acabaram se encontrando na área do prédio, quando houve a discussão.

Versão da vítima

Ao G1, o médico disse que a sua reação foi motivada como forma de proteção ao filho. “Eu só disse aos meus filhos para se afastarem e falei: ‘vamos subir, o filhinho de papai está aí’. Eu não chamei o filho dele de covarde, apenas que era uma covardia três meninos irem para cima de um menor.”, relatou.

Ele declarou ainda que Rodolfo teria ido até a área da piscina bastante alterado, questionando sua fala e o atacou com socos. “Ele chegou muito nervoso, me cercou e começou a me agredir. Eu só gritava para meus filhos correrem.”, disse ao G1.

De acordo com a vítima, quatro crianças estavam no local e observaram a situação ficaram traumatizadas, inclusive os filhos, que estão com medo de descer para brincar.

O que disse o advogado

De acordo com o G1, Rodolfo negou ter começado a agressão e afirmou que apenas reagiu ao que classificou como “intimidação” contra seu filho de 8 anos.

O advogado alegou que o médico teria ido até o menino chamando-o de “filhinho de papai” e “veadinho”, além de insinuar que cuidaria dele, caso o pai não desse conta.

Segundo a reportagem do G1, o médico negou ter feito ofensas homofóbicas à criança. “Eu falei que homem fala com homem, não com criança. Ele repetia as provocações, chegou a ameaçar dizendo que ‘cuidaria’ do meu filho. Quando ele voltou a me insultar, eu reagi”, disse Rodolfo.

O advogado também afirma que a discussão teve início após ser procurado no interfone com acusações de que o filho teria “agredido” outra criança na quadra, o que ele nega. Rodolfo também afirmou que analisou as imagens de segurança e que, segundo ele, houve apenas “um empurra-empurra comum entre crianças”, disse ao G1.

Segundo informações da Polícia Civil ao G1, o caso foi registrado como lesão corporal na 8ª Delegacia de Polícia. Segundo a polícia, o exame de corpo de delito já foi solicitado e o laudo segue em andamento. A vítima foi orientada a representar criminalmente contra Rodolfo para a continuidade da investigação. Para esclarecimento dos fatos, a polícia deve ouvir ainda moradores e testemunhas do condomínio, incluindo se havia ou não arma de fogo no momento da agressão.

