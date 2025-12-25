Galvão Bueno é internado no Paraná, após passar mal

Narrador esportivo, Galvão Bueno, está internado após passar mal na noite desta quarta-feira (24)

Em novembro, Galvão Bueno tratou uma pneumonia ((Foto: Divulgação / TV Globo))

O narrador esportivo, Galvão Bueno, está internado em Londrina, no Paraná, após passar mal na noite desta quarta-feira (24)

Galvão está no Hospital Santa Casa. Nesta quinta-feira (25), ele segue em estado de observação e passa por exames. Em novembro, o narrador esportivo tratou uma pneumonia e agora aguarda o novo laudo.

A filha de Galvão e CEO do Grupo Galvão Bueno, Letícia Bueno, confirmou ao portal G1 que, de acordo com os médicos, a doença pode voltar em um mês. Segundo ela, o estado do narrador não é grave, mas ele passa por exames para entender realmente o que aconteceu.

