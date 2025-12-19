Moraes autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para fazer cirurgia

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (12) o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão para realizar uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília.

A saída não será imediata. A defesa do ex-presidente deverá informar a data prevista para o procedimento.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), onde cumpre pena definitiva de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

A Polícia Federal (PF) enviou nesta sexta-feira (19) a Moraes um laudo médico que confirma que o ex-presidente é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de uma cirurgia. O laudo também confirmou quadro de soluços e de insônia.

A perícia feita pela PF foi solicitada pelo ministro do STF.

* Em atualização