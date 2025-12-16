Padre Júlio Lancellotti deixa redes sociais e missas online por ordem da Arquidiocese de São Paulo

O padre Júlio Lancellotti disse que recebeu a nota da Arquidiocese com serenidade e paz de espírito (foto: Henrique Lessa/CB/D.A Press)

O Padre Júlio Lancellotti, responsável pela igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, Zona Leste de São Paulo, deixará de transmitir as missas ao vivo e de publicar conteúdos nas redes sociais. A decisão partiu do cardeal-arcebispo Dom Odilo Scherer, da Arquidiocese de São Paulo.

"As transmissões estão temporariamente suspensas, porém as missas dominicais continuarão sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas, na Mooca. As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário. Não procede a informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo", afirmou Lancellotti por meio de nota nesta terça-feira (16).

O religioso é conhecido por seu trabalho com a população em situação de rua e de extrema vulnerabilidade que vive na região. Lancellotti sempre publica ações realizadas pela igreja nas redes sociais, acumulando 2,3 milhões de seguidores.

Aos domingos, o presbítero transmite as missas pelo canal TVT, no YouTube. Apesar das restrições, o eclesiástico afirmou que continuará dirigindo a paróquia.