Estátua de loja da Havan desaba durante ventania no Rio Grande do Sul

Réplica da Estátua da Liberdade de uma loja da Havan no Rio Grande do Sul desabou durante uma ventania (Reprodução)

A réplica da Estátua da Liberdade de uma loja da Havan em Guaíba na região metropolitana de Porto Alegre, desabou durante uma ventania na tarde desta segunda-feira, 15. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da queda da estátua. Ninguém se feriu.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na tarde desta segunda para desastres severo e extremo via celular para a região de Porto Alegre. Pela previsão, os ventos podem ultrapassar 90 km/h. O Estadão tenta contato com a Prefeitura de Guaíba para saber se houve outros estragos na cidade.

Em nota, a Havan informou que não houve feridos nem danos a terceiros no incidente. “A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura”, afirmou.

Segundo a empresa, a estátua tem 35 metros de altura total. Mas a parte que cedeu mede 24 metros. “A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020", informou.