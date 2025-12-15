Petrobras diz que greve iniciada de petroleiros não afeta produção de petróleo e derivados

De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a paralisação, por tempo indeterminado, teve adesão nas unidades da estatal em todo o País

Sede da Petrobras no RJ (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Petrobras informou que a greve nacional dos trabalhadores, deflagrada à zero hora desta segunda-feira, 15, não afeta a produção de petróleo e derivados. "A Petrobras adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e reforça que o abastecimento ao mercado está garantido", diz o comunicado.

De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a paralisação, por tempo indeterminado, teve adesão nas unidades da estatal em todo o País.

Ainda na madrugada, o movimento começou com a entrega da operação das plataformas do Espírito Santo e do Norte Fluminense às equipes de contingência da empresa, além da participação integral dos trabalhadores do Terminal Aquaviário de Coari, no Amazonas.

Já às 7 horas, empregados de seis refinarias vinculadas à FUP não teriam realizado a troca de turno - procedimento em que não ocorre a passagem formal da operação para a equipe seguinte, impedindo o revezamento regular e exigindo o acionamento do plano de contingência, conforme os protocolos de segurança.

A mesma situação ocorreu nas refinarias Regap (Betim/MG), Reduc (Duque de Caxias/RJ), Replan (Paulínia/SP), Recap (Mauá/SP), Revap (São José dos Campos/SP) e Repar (Araucária/PR), segundo a FUP.

A FUP afirma que houve repressão ao direito constitucional de greve durante mobilização na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro.

A Petrobras, por sua vez, diz que respeita o direito de manifestação dos empregados e mantém canal permanente de diálogo com as entidades sindicais, independentemente de agendas externas ou manifestações públicas.

A greve tem três eixos centrais: a distribuição justa da riqueza gerada pela Petrobras; o fim dos Planos de Equacionamento de Déficits (PEDs) da Petros, fundo de pensão da categoria; e o reconhecimento da pauta do Brasil Soberano, com a suspensão de desinvestimentos e demissões no setor de exploração e produção (E&P).

A Petrobras afirma que segue empenhada em concluir o acordo na mesa de negociação com as entidades sindicais.