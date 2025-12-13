Após MPTCE pedir suspensão da renovação da concessão, Enel diz cumprir com obrigações

Companhia afirmou que mantém uma trajetória contínua de melhorias numa demonstração de que todas as ações implementadas, acompanhadas em fiscalizações mensais pelo regulador

Moradores ainda enfrentam falta de energia em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Após o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTCU) pedir a suspensão de qualquer ato administrativo relacionado à renovação da concessão da Enel SP, a empresa disse, em nota, que vem cumprindo suas obrigações contratuais e regulatórias, como o plano de recuperação apresentado em 2024.

A companhia afirmou, ainda, que mantém uma trajetória contínua de melhorias numa demonstração de que todas as ações implementadas, acompanhadas em fiscalizações mensais pelo regulador, são estruturais. Segundo a empresa, o plano estabeleceu iniciativas concretas e mensuráveis, que foram integralmente atendidas, com objetivo de buscar melhorias em três frentes: redução do tempo de atendimento a ocorrências emergenciais; redução de interrupções de longa duração e mobilização rápida de equipes em contingências de nível extremo.

A Enel SP disse também que, em relação ao tempo médio de atendimento emergencial, desde novembro de 2023 até outubro de 2025, registrou uma melhora de 50%. Já as interrupções com mais de 24 horas de duração reduziram em 90% no mesmo período. As melhorias foram comprovadas pelos relatórios de fiscalização da Aneel e consideradas satisfatórias pelo regulador.

A distribuidora destacou também que tem investido um volume recorde de recursos para expandir e modernizar a rede elétrica, e reforçou de forma estrutural seu plano operacional para reduzir o impacto aos clientes diante do avanço dos eventos climáticos na área de concessão. "A companhia reitera que tem forte compromisso com os seus clientes e seguirá trabalhando para seguir aprimorando o serviço prestado".

