Bradesco fora do ar: usuários relatam instabilidade no app

Bradesco fora do ar: clientes reclamam de instabilidade em serviços online. (Foto: Divulgação/Bradesco)

Clientes do Bradesco relataram instabilidade no aplicativo do banco na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com o Downdetector, site que identifica a qualidade de funcionamento de aplicativos, as falhas começaram a ser denunciadas a partir das 7h da manhã. Mais de 2 mil notificações foram detectadas pelo site até às 9h20 de hoje no horário de Brasília.

Segundo os usuários, a função de executar transações está desabilitada, impossibilitando os clientes de efetuarem pagamentos e movimentações financeiras. Alguns também relatam lentidão no carregamento para fazer o login e acessar a conta do Bradesco.

Até o momento, não há detalhes sobre a origem do incidente nem previsão de normalização.

*Matéria em atualização