Caminhoneiros convocam paralisação nesta quinta (4) em defesa de aposentadoria especial e novas regras para o setor

O representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Francisco Dalmora Burgardt, conhecido como Chicão Caminhoneiro, entregou no Palácio do Planalto, em Brasília, na terça-feira (2), um documento sobre a convocação de uma paralisação nacional da categoria, que deve acontecer nesta quinta-feira (4). A entrega foi acompanhada pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho.

Francisco comentou que a proposta de mobilização foi elaborada de forma coletiva. Segundo ele, o plano, feito “a várias mãos”, expressa a união da categoria. A ação tem como objetivo melhorias para a classe, como reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas, estabilidade contratual da categoria e aposentadoria especial.

Ele também rejeitou qualquer vínculo político com o protesto e orientou os profissionais do transporte a seguir as normas durante a mobilização.

No vídeo divulgado, reforçou que “não podemos impedir o direito de ir e vir das pessoas, temos que respeitar toda a legislação que é imposta à categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas”.

Sebastião Coelho, que acompanhou o protocolo do projeto na Presidência, declarou que está oferecendo suporte jurídico à iniciativa. Ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Coelho havia convocado, dias antes, manifestações em defesa da anistia do ex-chefe do Executivo, preso na sede da Polícia Federal (PF). Em suas redes sociais, ele publicou orientações sobre como a paralisação deveria ser conduzida e afirmou que esse seria “o caminho que restou”.

Nas publicações, o desembargador reiterou a motivação do ato: “Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual é o objetivo? A anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de Janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa todos. Qual é o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro”, afirmou.