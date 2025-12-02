A estrutura, iluminada por mais de 2,3 milhões de luzes LED, está instalada a cerca de 100 metros da linha da costa e é visível ao longo de 700 metros da Praia de Botafogo

Rio inaugurou árvore de Natal flutuante de 80 metros de altura (Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro)

Uma árvore de Natal flutuante de 80 metros foi inaugurada na noite de domingo (30) na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, que traz novo destaque e atração às tradições natalinas da cidade.

A estrutura, iluminada por mais de 2,3 milhões de luzes LED, está instalada a cerca de 100 metros da linha da costa e é visível ao longo de 700 metros da Praia de Botafogo.

Tendo como pano de fundo os dois icônicos cartões-postais do Rio, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, a instalação atraiu um grande público na inauguração, com mais de 100 mil pessoas, e contou também com espetáculos de fogos de artifício e música.

A realização é da Accioly Participações e a direção criativa de Abel Gomes. “O projeto visa internacionalizar o Natal do Rio. Tem vários efeitos incríveis de luz, de águas, de fogos. É muito linda com esse cartão postal mundial que é o Pão de Açúcar”, afirmou o cenógrafo.

A árvore gigante terá atrações diárias a partir das 19h como o balé das águas e show de luzes, além do próprio acendimento da estrutura.

De acordo com os organizadores, a árvore tem a potência de 2.200KW para ser mantida acesa e tem a capacidade de suportar ventos de até 150 km/h.