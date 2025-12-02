Estudante esfaqueia três pessoas dentro de colégio em Fortaleza

Vítimas são outro estudante, um professor e uma coordenadora do Colégio Christus

Ataque em escola no Ceará aconteceu nesta terça-feira (2) (Reprodução/redes sociais)

Um estudante de 15 anos esfaqueou um colega, um professor e uma coordenadora em uma escola particular na cidade de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira (2).

De acordo com o jornal O Povo, as vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Em atualização

