Conselho de Trânsito aprova fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar CNH
As provas para obtenção da CNH continuarão sendo obrigatórias
Publicado: 01/12/2025 às 14:05
Segundo o governo federal, atualmente 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação (Marcello Casal JrAgência Brasil)
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), a resolução que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A decisão passará a valer com a publicação no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. As provas continuarão sendo obrigatórias.
Segundo o Ministério dos Transportes, a "proposta da CNH acessível prevê a oferta gratuita do curso teórico, que poderá ser realizado online ou presencialmente, em instituições de ensino, plataformas do governo federal, além das autoescolas".