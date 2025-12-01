Conselho de Trânsito aprova fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar CNH

As provas para obtenção da CNH continuarão sendo obrigatórias

Segundo o governo federal, atualmente 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação (Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), a resolução que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



A decisão passará a valer com a publicação no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. As provas continuarão sendo obrigatórias.

Segundo o Ministério dos Transportes, a "proposta da CNH acessível prevê a oferta gratuita do curso teórico, que poderá ser realizado online ou presencialmente, em instituições de ensino, plataformas do governo federal, além das autoescolas".





