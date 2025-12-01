° / °
Conselho de Trânsito aprova fim da obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar CNH

As provas para obtenção da CNH continuarão sendo obrigatórias

Publicado: 01/12/2025 às 14:05

Segundo o governo federal, atualmente 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação/Marcello Casal JrAgência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), a resolução que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A decisão passará a valer com a publicação no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. As provas continuarão sendo obrigatórias.

Segundo o Ministério dos Transportes, a "proposta da CNH acessível prevê a oferta gratuita do curso teórico, que poderá ser realizado online ou presencialmente, em instituições de ensino, plataformas do governo federal, além das autoescolas". 



