Mulher é atropelada e perde pernas em São Paulo; polícia suspeita de feminicídio

A vítima foi identificada como Taynara Souza Santos, mãe de duas crianças. Ela foi socorrida em estado grave e precisou amputar as duas pernas. (Reprodução e Instagram/Reprodução/@taay_souza)

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma tentativa de feminicídio contra uma mulher de 31 anos que foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro, na Zona Norte de São Paulo, na manhã do último sábado (29). A vítima foi identificada como Taynara Souza Santos, mãe de duas crianças. Ela foi socorrida em estado grave e precisou amputar as duas pernas.

O principal suspeito do crime é um ex-companheiro de Taynara, um homem de 26 anos. Ele teria brigado com a vítima por ciúmes momentos antes do atropelamento e segue foragido. A defesa dele não foi localizada.

Os advogados Wilson Zaska e Fábio Costa, que representam a família de Taynara, informaram à reportagem que a jovem estava em um bar na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, na região da Vila Maria, quando o suspeito teria começado a discutir com um homem que fazia companhia à vítima.

Taynara e o ex-companheiro, então, teriam começado uma discussão. Imagens de câmeras de monitoramento que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os dois estão na rua, já fora do bar, brigando. Segundos depois, o suspeito entra em um carro preto, dá partida e atropela Taynara, que fica presa embaixo do veículo.

Outro vídeo, feito por uma testemunha que trafegava pela Marginal Tietê e obtido pelo Estadão, mostra a jovem ainda presa sob o carro preto, sendo arrastada pela via. O resgate de Taynara foi feito por testemunhas que interceptaram o carro. De acordo com os advogados da família, o corpo dela só teria se desprendido do veículo depois que o suspeito passou pela calçada de um posto de gasolina, a cerca de 1 quilômetro do bar.

Gravemente ferida, a jovem foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Segundo Zaska e Costa, Taynara precisou ter as duas pernas amputadas e segue internada na unidade de terapia intensiva (UTI).

Questionada, a Secretaria Municipal da Saúde informou que não fornecerá informações sobre o estado de saúde da vítima por sigilo médico. Os advogados afirmam que o quadro dela é estável, mas sem previsão de alta.

O caso foi registrado no 73° DP (Jaçanã) e está sendo investigado como tentativa de feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). "Diligências estão em andamento para localizar o homem de 26 anos, pois a apuração até o momento aponta que ele teve intenção de atropelar e matar a vítima", informou a pasta, em nota.