João Campos anuncia noivado com Tabata Amaral: "Com todo o meu coração"

O casal está junto desde 2019 e aproveita momentos de descanso entre agendas para se encontrar.

Publicado: 29/11/2025 às 11:09

Prefeito do Recife, João Campos, e a deputada Tabata Amaral estão juntos desde 2019/Reprodução/Redes sociais

O prefeito do Recife, João Campos, anunciou o noivado com a deputada Tabata Amaral em post compartilhado nas redes sociais neste sábado (29).

"Sim, com todo o meu coração! Que Deus abençoe a família que hoje começamos a construir. Te amo demais da conta e pra sempre!", escreveu o prefeito no post do anúncio.

O casal está junto desde 2019 e aproveita momentos de descanso entre agendas para se encontrar. Desde então, costumam compartilhar fotos nas redes sociais em ocasiões especiais e feriados, como Carnaval e São João.

