Gás do Povo: benefício começa a funcionar nesta segunda-feira (24)

Primeira etapa do programa social promete beneficiar 100 mil famílias em Pernambuco

Preta como um botijão de gás. Foto: NãoSalvo.com/Reprodução ()

O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira (24), o programa Gás do Povo, uma iniciativa para garantir o acesso gratuito ao botijão de gás a 1 milhão de famílias em todo o Brasil na primeira etapa de implementação.

A implementação será gradual e, neste primeiro momento, a previsão é atender famílias em dez capitais:

Salvador (BA);

Fortaleza (CE);

Goiânia (GO);

Belo Horizonte (MG);

Belém (PA);

Recife (PE);

Teresina (PI);

Natal (RN);

Porto Alegre (RS);

São Paulo (SP).

A Caixa Econômica Federal será responsável pela distribuição dos vales-carga, cadastrando as revendedoras participantes e validando os usuários contemplados.

Quem tem direito

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo (R$ 759) e com registro atualizado nos últimos dois anos têm direito ao benefício.

Como vai funcionar

A recarga gratuita do botijão poderá ser feita nas próprias revendedoras que estejam cadastradas no benefício.

O responsável familiar deverá retirar o gás utilizando cartão de débito da conta Caixa e senha, cartão com chip do Bolsa Família e senha ou o CPF, devendo apresentar o código de validação enviado ao celular cadastrado anteriormente.

Quantidade de botijões por família

A quantidade de auxílios anuais deverá ser definida conforme o número de integrantes da família. Caso seja uma família de duas ou três pessoas, será possível retirar quatro auxílios por ano; se o núcleo familiar for composto por quatro ou mais integrantes, será possível retirar seis botijões de gás gratuitamente. Vale lembrar que o benefício não é acumulativo.

Previsão para o Nordeste e Pernambuco

Em Pernambuco, a previsão é de que mais de 1,1 milhão de famílias sejam beneficiadas ao longo da implementação da iniciativa. Em toda a Região Nordeste, serão mais de 7,1 milhões.

O programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias até o final de março de 2026, contemplando todos os beneficiários.



Com informações da Rádio Gov e G1.