Gás do Povo: benefício começa a funcionar nesta segunda-feira (24)
Primeira etapa do programa social promete beneficiar 100 mil famílias em Pernambuco
Publicado: 24/11/2025 às 11:59
O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira (24), o programa Gás do Povo, uma iniciativa para garantir o acesso gratuito ao botijão de gás a 1 milhão de famílias em todo o Brasil na primeira etapa de implementação.
A implementação será gradual e, neste primeiro momento, a previsão é atender famílias em dez capitais:
- Salvador (BA);
- Fortaleza (CE);
- Goiânia (GO);
- Belo Horizonte (MG);
- Belém (PA);
- Recife (PE);
- Teresina (PI);
- Natal (RN);
- Porto Alegre (RS);
- São Paulo (SP).
A Caixa Econômica Federal será responsável pela distribuição dos vales-carga, cadastrando as revendedoras participantes e validando os usuários contemplados.
Quem tem direito
Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo (R$ 759) e com registro atualizado nos últimos dois anos têm direito ao benefício.
Como vai funcionar
A recarga gratuita do botijão poderá ser feita nas próprias revendedoras que estejam cadastradas no benefício.
O responsável familiar deverá retirar o gás utilizando cartão de débito da conta Caixa e senha, cartão com chip do Bolsa Família e senha ou o CPF, devendo apresentar o código de validação enviado ao celular cadastrado anteriormente.
Quantidade de botijões por família
A quantidade de auxílios anuais deverá ser definida conforme o número de integrantes da família. Caso seja uma família de duas ou três pessoas, será possível retirar quatro auxílios por ano; se o núcleo familiar for composto por quatro ou mais integrantes, será possível retirar seis botijões de gás gratuitamente. Vale lembrar que o benefício não é acumulativo.
Previsão para o Nordeste e Pernambuco
Em Pernambuco, a previsão é de que mais de 1,1 milhão de famílias sejam beneficiadas ao longo da implementação da iniciativa. Em toda a Região Nordeste, serão mais de 7,1 milhões.
O programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias até o final de março de 2026, contemplando todos os beneficiários.
Com informações da Rádio Gov e G1.