° / °
Brasil
Programa social

Gás do Povo: benefício começa a funcionar nesta segunda-feira (24)

Primeira etapa do programa social promete beneficiar 100 mil famílias em Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/11/2025 às 11:59

Seguir no Google News Seguir

Preta como um botijão de gás. Foto: NãoSalvo.com/Reprodução/

Preta como um botijão de gás. Foto: NãoSalvo.com/Reprodução ()

O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira (24), o programa Gás do Povo, uma iniciativa para garantir o acesso gratuito ao botijão de gás a 1 milhão de famílias em todo o Brasil na primeira etapa de implementação.

A implementação será gradual e, neste primeiro momento, a previsão é atender famílias em dez capitais:

  • Salvador (BA);
  • Fortaleza (CE);
  • Goiânia (GO);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Belém (PA);
  • Recife (PE);
  • Teresina (PI);
  • Natal (RN);
  • Porto Alegre (RS);
  • São Paulo (SP).

A Caixa Econômica Federal será responsável pela distribuição dos vales-carga, cadastrando as revendedoras participantes e validando os usuários contemplados.

Quem tem direito

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo (R$ 759) e com registro atualizado nos últimos dois anos têm direito ao benefício.

Como vai funcionar

A recarga gratuita do botijão poderá ser feita nas próprias revendedoras que estejam cadastradas no benefício.

O responsável familiar deverá retirar o gás utilizando cartão de débito da conta Caixa e senha, cartão com chip do Bolsa Família e senha ou o CPF, devendo apresentar o código de validação enviado ao celular cadastrado anteriormente.

Quantidade de botijões por família

A quantidade de auxílios anuais deverá ser definida conforme o número de integrantes da família. Caso seja uma família de duas ou três pessoas, será possível retirar quatro auxílios por ano; se o núcleo familiar for composto por quatro ou mais integrantes, será possível retirar seis botijões de gás gratuitamente. Vale lembrar que o benefício não é acumulativo.

Previsão para o Nordeste e Pernambuco

Em Pernambuco, a previsão é de que mais de 1,1 milhão de famílias sejam beneficiadas ao longo da implementação da iniciativa. Em toda a Região Nordeste, serão mais de 7,1 milhões.

O programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias até o final de março de 2026, contemplando todos os beneficiários.

Com informações da Rádio Gov e G1.

Veja também:

Gás do Povo
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X