Assassino de Marielle e Anderson, Ronnie Lessa é transferido do presídio de Tremembé para Brasília

Ronnie Lessa foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão por ser o autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson

O ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão por ser o autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson (Reprodução e Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, neste sábado (22), a transferência de Ronnie Lessa, apontado como assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Lessa estava custodiado na Penitenciária I de Tremembé, no interior de São Paulo, e foi transferido para a Penitenciária IV do Distrito Federal, em Brasília.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o detento foi entregue à Polícia Federal no aeroporto de São José dos Campos, de onde seguiu para Brasília por volta das 11h do sábado.

Caso Marielle Franco

Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março de 2018, na Praça da Bandeira, no Centro do Rio de Janeiro, quando a vereadora retornava de um evento político.

Ronnie Lessa está preso desde 2019. O ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão por ser o autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson.

Também foi condenado Élcio de Queiroz, motorista do carro usado no crime.

As investigações avançaram após delações premiadas que apontaram os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, como os supostos mandantes do atentado.

Com informações do portal Metrópoles.