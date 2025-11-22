Frases religiosas e lamento: Bolsonaristas repercutem prisão do ex-presidente

Ex-primeira-dama, senadora e líder do PL na Câmara dos Deputados falaram, neste sábado (22), após a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em Brasília

Senadora Damares Alves (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Pouco depois da prisão de Jair Messias Bolsonaro (PL), em Brasília, neste sábado (22), teve início da repercussão entre os aliados do ex-presidente da República.

A esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL), apostou em um conteúdo religioso e escreveu nas redes sociais: "Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. 2 O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 3 Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. 4 Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. 5 O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. 6 O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. 7 O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. 8 O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou que Jair Bolsonaro "nunca roubou ninguém".

"Ele diminuiu impostos pra todos os brasileiros e aumentou a arrecadação, entregou o comando do país, mesmo tento um presidente do TSE totalmente tendencioso; a prisão de Jair Bolsonaro é a maior perseguição política da história do Brasil!."

Ex-ministra do governo BOlsonaro e atual senadora pelo Distrito federal, Damares Alves (Republicano) lamentou o mandado expedido por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Infelizmente, Alexandre de Moraes fez o que ameaçou a fazer o tempo todo. Espero que a Câmara dos Deputados vote imediatamente a anistia."

Também ex-ministro e advogado de BOlsonaro, Fábio Wajngarten afirmou: " "É inacreditável. Num sábado. Com estado de saúde totalmente comprometido. Vergonhoso. 26 é logo ali."