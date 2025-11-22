Moraes mandou prender Bolsonaro "sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática"

Ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) foi preso, em Brasília, neste sábado (22), de forma preventiva, em uma ação cautelar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro ( Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que os agentes da Polícias Federal (PF) prendessem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) “sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática”.

Essa informação foi publicada pelo site Metrópoles, na manhã deste sábado (22), minutos depois da prisão do ex-presidente da República, em Brasília.



“A autoridade policial responsável deverá cumprir o mandado no dia 22/11/2025, no período da manhã, observando que a medida deverá ser cumprida com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática; ficando a seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem”, escreveu Moraes na decisão, de apenas duas páginas.

O documento que determina a prisão não deixa claro qual o motivo da prisão preventiva, mas cita a condenação do ex-presidente no inquérito do golpe, listando, inclusive, os crimes pelos quais ele foi condenado.

Bolsonaro foi preso pelo agentes da PF em sua casa, onde já cumpria prisão domiciliar, e levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, localizada no setor policial sul, em Brasília.