° / °
Brasil
Mandado cumprido

Moraes mandou prender Bolsonaro "sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática"

Ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) foi preso, em Brasília, neste sábado (22), de forma preventiva, em uma ação cautelar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/11/2025 às 07:43

Seguir no Google News Seguir

O ex-presidente Jair Bolsonaro/ Pablo PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro ( Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que os agentes da Polícias Federal (PF) prendessem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) “sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática”.

Essa informação foi publicada pelo site Metrópoles, na manhã deste sábado (22), minutos depois da prisão do ex-presidente da República, em Brasília.

“A autoridade policial responsável deverá cumprir o mandado no dia 22/11/2025, no período da manhã, observando que a medida deverá ser cumprida com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática; ficando a seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem”, escreveu Moraes na decisão, de apenas duas páginas.

O documento que determina a prisão não deixa claro qual o motivo da prisão preventiva, mas cita a condenação do ex-presidente no inquérito do golpe, listando, inclusive, os crimes pelos quais ele foi condenado.

Bolsonaro foi preso pelo agentes da PF em sua casa, onde já cumpria prisão domiciliar, e levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, localizada no setor policial sul, em Brasília.

 

Alexandre de Moraes , Jair Bolsonaro , prisão
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X