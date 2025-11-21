° / °
Brasil
BELÉM

COP30 prolonga negociações devido à falta de acordo

Impasse é pelo fato do rascunho da declaração final não conter nenhuma referência à eliminação gradual dos combustíveis fósseis

AFP

Publicado: 21/11/2025 às 18:44

André Correa do Lago, presidente da COP30/Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP

André Correa do Lago, presidente da COP30 (Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A conferência climática de Belém (COP30) ultrapassou seu horário de encerramento programado nesta sexta-feira (21) às 18h diante da falta de acordo sobre a declaração final, que não contém nenhuma referência à eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Os negociadores permaneciam reunidos a portas fechadas para tentar superar as divergências e alcançar um acordo que reafirme o multilateralismo diante da emergência climática.

Em atualização

cop30
X