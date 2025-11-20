Ministro do Turismo diz que incêndio na COP30 foi controlado

Ministro do Turismo, Celso Sabino (Alessandra Serrão)

Um incêndio iniciado próximo ao pavilhão da China atingiu o pavilhão dos países da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em Belém, no estado do Pará. Até o momento, duas pessoas precisaram de atendimento médico por inalarem fumaça, mas, segundo o ministro do Turismo Celso Sabino, o fogo foi controlado e não há feridos.

O corredor da Blue Zone foi esvaziado, enquanto ambulâncias e um caminhão do corpo de bombeiros chegam ao local. A energia dos pavilhões foi cortada para controlar incêndio e o ministro Celso Sabino disse à Globonews que em pouco tempo haverá mais informações. "Daqui a poucos minutos será conhecido o que ocasionou o incêndio", disse.

"As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", disse a organização da COP30, em nota.

