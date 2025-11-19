Confusão no Mineirão: briga generalizada gera tumulto em ‘aulão’ de IA com 30 mil alunos

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Educação em parceria com o Google Gemini, tinha a expectativa de entrar para o Guinness Book com o recorde de maior aulão de IA ao vivo

Imagens feitas no local mostram vários alunos se agredindo com socos, chutes e empurrões. (Reprodução/X)

O que era para ser um momento de diversão e aprendizado acabou se tornando um grande tumulto na manhã desta quarta-feira (19). Um 'aulão' de Inteligência Artificial (IA), que reunia cerca de 30 mil estudantes da rede estadual de educação de Minas Gerais no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, terminou em diversas brigas e insultos.

Imagens feitas no local mostram vários alunos se agredindo com socos, chutes e empurrões. O governador Romeu Zema (Novo) e o vice Mateus Simões (PSD) estavam presentes no evento.

A briga generalizada teria começado supostamente enquanto o apresentador do aulão mencionava os times Cruzeiro e Atlético, maiores rivais do futebol mineiro, perguntando aos estudantes: “Quem é Galo? Quem é Cruzeiro?”. Mesmo sendo uma tentativa de descontração, a brincadeira não foi bem recebida. Apesar dessa versão, o real motivo das brigas ainda não foi confirmado por nenhuma fonte oficial.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Educação em parceria com o Google Gemini, tinha a expectativa de entrar para o Guinness Book com o recorde de maior aulão de IA ao vivo.

Em poucos minutos, o Mineirão se tornou um palco de brigas, com copos voando e tumulto nas arquibancadas, atrasando o início do evento, previsto para as 10h. O curso foi retomado após aproximadamente 1h30.O governo de Minas Gerais não se pronunciou sobre o ocorrido até a publicação deste conteúdo.

Com informações do portal O Tempo.