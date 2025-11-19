Caminhão derruba passarela e condutor de carro morre esmagado no Rio de Janeiro

Impacto de caminhão causou queda da estrutura e bloqueou a rodovia nos dois sentidos

A ocorrência, que ainda está em andamento, está sendo acompanhada pela Delegacia da PRF de Magé. (Reprodução/Redes sociais)

Uma pessoa morreu após a queda de uma passarela na manhã desta quarta-feira (19) no bairro Vila Inca, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A estrutura para pedestres desabou após ser atingida por um caminhão que trafegava pela BR-116, na altura do km 124.

De acordo com informações iniciais, o veículo colidiu contra parte da passarela ao passar por uma das pistas, provocando o colapso total da estrutura, que desabou sobre um carro que transitava no momento. O motorista do automóvel morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a via no sentido Região Serrana está interditada próximo ao acesso para Magé, na Baixada Fluminense. No sentido Rio, a rodovia também permanece totalmente bloqueada. A ocorrência — ainda em andamento — está sendo acompanhada pela Delegacia da PRF em Magé.