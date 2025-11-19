Edital IBGE: instituto oferece mais de 9 mil vagas temporárias

Inscrições começam a partir das 16h desta quarta-feira (19) e seguem até 11 de dezembro

Agentes do IBGE (Helena Pontes/Agência IBGE )

Na manhã desta quarta-feira (19), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, no Diário Oficial da União, o edital do novo concurso público que vai preencher 9.590 vagas temporárias de nível médio para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

As inscrições começam a partir das 16h desta quarta-feira e seguem até as 23h59 do dia 11 de dezembro. A banca aplicadora do certame é a Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa de inscrição é de R$ 38,50, paga via Guia de Recolhimento da União (GRU), com vencimento em 12 de dezembro.

As provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026. O resultado final deverá ser divulgado entre março e abril do ano que vem.

A seleção seguirá a Lei nº 8.745/1993, que autoriza contratações temporárias em situações de interesse público excepcional. Os contratos poderão ser prorrogados, desde que não ultrapassem o prazo máximo de três anos.

Atribuições

A coleta de dados em domicílios e estabelecimentos, o registro de informações em sistemas eletrônicos e o apoio a levantamentos geográficos estão entre as demandas previstas para os aprovados nas vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento.

Já os candidatos que ocuparem as vagas de Supervisor devem planejar e coordenar as coletas, além de monitorar a qualidade das informações e gerenciar equipes.

Veja detalhes das vagas a seguir

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Função: Coleta de informações;

Remuneração: R$ 2.676,24

Vagas de ampla concorrência: 5.512;

Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;

Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;

Vagas destinadas aos quilombolas: 170;

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;

Total de vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade