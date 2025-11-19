Edital IBGE: instituto oferece mais de 9 mil vagas temporárias
Inscrições começam a partir das 16h desta quarta-feira (19) e seguem até 11 de dezembro
Publicado: 19/11/2025 às 07:18
Agentes do IBGE (Helena Pontes/Agência IBGE )
Na manhã desta quarta-feira (19), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, no Diário Oficial da União, o edital do novo concurso público que vai preencher 9.590 vagas temporárias de nível médio para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.
As inscrições começam a partir das 16h desta quarta-feira e seguem até as 23h59 do dia 11 de dezembro. A banca aplicadora do certame é a Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa de inscrição é de R$ 38,50, paga via Guia de Recolhimento da União (GRU), com vencimento em 12 de dezembro.
As provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026. O resultado final deverá ser divulgado entre março e abril do ano que vem.
A seleção seguirá a Lei nº 8.745/1993, que autoriza contratações temporárias em situações de interesse público excepcional. Os contratos poderão ser prorrogados, desde que não ultrapassem o prazo máximo de três anos.
Atribuições
A coleta de dados em domicílios e estabelecimentos, o registro de informações em sistemas eletrônicos e o apoio a levantamentos geográficos estão entre as demandas previstas para os aprovados nas vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento.
Já os candidatos que ocuparem as vagas de Supervisor devem planejar e coordenar as coletas, além de monitorar a qualidade das informações e gerenciar equipes.
Veja detalhes das vagas a seguir
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações;
- Remuneração: R$ 2.676,24
- Vagas de ampla concorrência: 5.512;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 170;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;
- Total de vagas: 8.480.
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
- Remuneração: R$ 3.379,00
- Vagas de ampla concorrência: 715;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 22;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;
- Total de vagas: 1.110.