Castro admite falha técnica em 32 câmeras corporais na megaoperação contra o CV

Policiais durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro ( MAURO PIMENTEL / AFP)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que 32 câmeras corporais ficaram inoperantes durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão. De acordo com documento enviado ao STF, das 62 câmeras corporais utilizadas por policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), 32 apresentaram falhas.

"Ademais, diversos servidores relataram dificuldades na retirada dos equipamentos no início da operação e, após acionamento técnico junto à empresa L8, constatou-se que uma das docas (estação de carregamento e armazenamento) apresentava falha, ocasionando a inoperância de 32 câmeras", diz o relatório. O ofício assinado por Castro diz ainda que as imagens das câmeras utilizadas pelos policiais civis e militares foram devidamente preservadas.

"No âmbito da Polícia Civil, todas as gravações realizadas durante a operação classificadas no modo "EVIDÊNCIA", assegurando sua preservação integral pelo prazo contratual. Já a Polícia Militar por intermédio de sua Corregedoria, requisitou à Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia a adoção das medidas técnicas necessárias para a preservação de todas as imagens captadas pelas Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) durante a operação, bem como a apresentação de informações sobre eventuais intercorrências técnicas ocorridas nos equipamentos, sendo à empresa L8 devidamente comunicada da necessidade de preservação das imagens", disse.

A resposta de Castro atende a um pedido de Moraes. Na segunda-feira, 10, o ministro determinou que o governador preservasse todas as imagens das câmeras corporais dos policiais civis e militares envolvidos na Operação Contenção. Na mesma decisão, o ministro determinou que o governador enviasse ao STF a relação de agentes envolvidos na operação e também cópias de todos os laudos necroscópicos dos mortos na ação.