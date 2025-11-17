Homem é encontrado morto dentro de freezer no centro de São Paulo

Polícia Civil de São Paulo (PCSP/Divulgação)

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã do último domingo, 16, dentro de um freezer do Núcleo de Convivência Chá do Padre, na Sé, centro de São Paulo. O local é um equipamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e utilizado para o acolhimento de pessoas em situação de rua na região.

Conforme o boletim de ocorrência, acessado pela reportagem, a vítima foi identificada como Anderson Dias da Silva. Ele foi encontrado dentro do freezer da cozinha do núcleo, sentado, e com o tronco inclinado para frente. Informações preliminares não apontam marcas de violência, o que pode indicar um possível acidente ou suicídio, informa o registro policial.

Veja também: Governador do Rio de Janeiro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas

Embora câmeras de monitoramento tenham mostrado que Silva entrou no núcleo por volta das 14h do dia anterior, não se sabe quando exatamente ele adentrou as dependências da cozinha.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a polícia apurou, em conversa com trabalhadores do núcleo, que Anderson era usuário de entorpecentes, tinha passagem pela polícia e apresentava problemas psiquiátricos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a perícia e o Instituto Médico Legal estiveram no local e constatam a morte da vítima. A ocorrência foi encaminhada para o 8° Distrito Policial (Brás) e registrado como morte suspeita. A Polícia Civil investiga o caso e diligências estão em andamento "visando esclarecimento dos fatos".

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou, por meio da SMADS, que a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados e que a pasta segue a disposição das autoridades para colaborar com o caso.

"A SMADS reforça seu compromisso com o cuidado e atendimento aos acolhidos", diz o comunicado. O Núcleo de Convivência Chá do Padre é um serviço portas abertas e com vagas para acolher até 400 pessoas.