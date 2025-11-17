Sobrenomes populares no Brasil têm raízes na escravidão e no catolicismo, aponta sociólogo

Sociólogo explica a relação histórica, cultural e religiosa dos sobrenomes mais comuns da lista

Entre aos serviços realizados estão emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito, VEm Livre Acesso, emissão de RG, palestras, ações de combate à violência de gênero, orientações aos consumidores e mais (Foto: Divulgação/SJDH)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no início deste mês, a lista dos nomes e sobrenomes mais populares do Brasil. Na lista dos sobrenomes mais populares, "Silva" lidera com mais de 34 milhões de brasileiros que o possuem, seguido de "Santos", com 21,3 milhões, "Oliveira", com 11,7 milhões, e, por fim, ‘Souza’, com mais de 9 milhões.

Esta é a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no país, atualizado pelo Censo Demográfico 2022. A novidade do estudo 'Nomes no Brasil' é a inclusão dos sobrenomes. O coordenador de Sociologia da EAD UniCesumar, Eduardo Batista, explica que o que chama a atenção nos sobrenomes mais populares é a origem histórica, cultural e religiosa.

“O sobrenome 'Silva' tem origem latina, que significa ‘floresta’. Era um sobrenome comum em Portugal, e foi trazido pelos colonizadores para o Brasil. Já ‘Santos’ e ‘Oliveira’ têm forte ligação religiosa: ‘Santos’ remete a todos os santos da Igreja Católica, e ‘Oliveira’ faz alusão ao monte das Oliveiras, local sagrado na tradição cristã”, pontua o sociólogo.

Relação com o período da escravidão e a influência do catolicismo

Batista lembra que é muito comum sobrenomes no Brasil virem acompanhados de preposições, como “da”, “de” ou “dos”, formando “da Silva”, por exemplo. Segundo ele, essa origem está diretamente ligada com o período da escravidão no país.

“Nos séculos XVIII e XIX, pessoas escravizadas libertas frequentemente recebiam ou adotavam sobrenomes como “da Silva” ou “dos Santos”. A preposição indicava pertença ou origem, funcionando quase como uma identificação territorial ou religiosa, ou seja, “dos Santos” é pertencente aos Santos. Com o tempo, esses sobrenomes se popularizaram e perderam o estigma social, tornando-se parte da identidade nacional brasileira”, explica.

Para o especialista, o catolicismo também teve grande influência na popularização de alguns nomes e sobrenomes no Brasil. Nomes como Maria, José, João, Antônio e Francisco são expressões dessa fé. Já na categoria de sobrenomes, nota-se Santos, Anjos, Souza e Nascimento como um reflexo da religiosidade popular.

“Era comum registrar crianças nascidas em datas religiosas com nomes alusivos a santos comemorados naquele dia. Assim, a fé moldou não apenas a devoção individual, mas também a identidade nominal coletiva do país”, completa Eduardo.

Profundidade da pesquisa: a história do Brasil

O sociólogo reitera que a pesquisa do IBGE não é somente uma lista dos nomes mais populares, mas sim, uma verdadeira radiografia cultural.

“Essa relação nos ajuda a compreender processos históricos de colonização, escravidão, imigração e religiosidade, e mostra como a língua portuguesa se adaptou a contextos e locais diferentes. Em resumo, conhecer os nomes do Brasil é conhecer sua história viva, feita de fé, resistência, diversidade e memória”, conclui.

Relembre o ranking de sobrenomes mais comuns no Brasil