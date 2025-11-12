Concurso Nacional Unificado: resultados das provas objetivas estão disponíveis

Candidatos podem acessar extrato das notas e verificar se estão aptos para a realização da prova discursiva

Resultados das provas objetivas do CNU 2025 estão disponíveis (Vitor Vasconcelos/Secom-PR)

Os resultados das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já estão disponíveis para consulta. Além do resultado, as pessoas candidatas também podem acessar um extrato que contém todos os detalhes das notas da prova, o que permite a cada um entender a composição de sua avaliação.

Seguem para a segunda etapa da prova discursiva os candidatos que obtiverem as notas mínimas necessárias para cada cargo e modalidade de concorrência. A prova discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro nas mesmas 228 cidades da fase anterior.

Ao todo, serão preenchidas 3.652 vagas na Administração Pública Federal através do CPNU. Os candidatos aprovados podem ainda passar por uma terceira fase nos cargos necessários de avaliação de títulos. Uma quarta e última fase envolve os procedimentos de verificação para vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, quilombolas e indígenas.

Veja aqui o passo a passo para conferir resultados do exame