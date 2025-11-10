Castro faz retirada de barricadas em comunidades do Rio e ameaça: 'se voltar, vai ter operação'

Equipes do 31º BPM fizeram uma operação para a retirada de barricadas em comunidades da zona sudoeste do Rio

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O governador Cláudio Castro (PL) anunciou que um dos focos do governo do Rio, após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho (CV), será a retirada de barricadas em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias no Estado.

As operações para a retirada de barreiras em vias públicas já começaram nesta segunda-feira, 10. Equipes do 31º BPM (Recreio) fizeram uma operação para a retirada de barricadas em comunidades da zona sudoeste do Rio.

"A nossa próxima fase, que eu já posso adiantar, nós vamos começar um grande programa de retirada de barricada. Onde a gente arrancar, se voltar, vai ter operação no dia seguinte. Eu vou acabar com essas porcaria de barricadas no Rio de Janeiro. Vou gastar o que tiver que gastar. Tem muita barricada sobretudo na Baixada e na zona oeste", afirmou Castro, em entrevista ao podcast Inteligência Ilimitada.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os policiais militares realizaram operação nas comunidades do César Maia, Coroado, Fontela, Muzema, Morro do Banco, Beco do 48 e Tijuquinha nesta segunda-feira, 10.

"A ação teve como principais objetivos coibir os roubos nas regiões, prender criminosos e desobstruir vias. Quatro homens foram detidos, uma pistola, um simulacro de pistola, três granadas, um rádio comunicador, três veículos e drogas foram apreendidos. Além disso, oito toneladas de barricadas foram retiradas", disse.