Portões do Enem são fechados; prova começa às 13h30

Abertura de portões do Enem 2025 (Crysli Viana/DP Foto)

Estão fechados os portões para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O acesso aos locais de prova foi interrompido às 13h deste domingo (9).

As provas começam às 13h30. Os participantes terão cinco horas e 30 minutos para fazer uma redação e resolver questões de linguagens e ciências humanas.

Em Pernambuco, foram mais de 272 mil inscrições confirmadas. Já no Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, um aumento de 11,22% em relação a 2024.

De acordo com o levantamento do Inep, 199.709 inscritos em Pernambuco são isentos e 72.590, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 162.437 (59,65%) são mulheres e 109.862 (40,35%) são homens.

Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (137.354), seguidos de 90.736 participantes autodeclarados brancos, 33.019 pretos, 3.630 amarelos e 4.525 indígenas.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 60.564 inscritos confirmados. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 911.

