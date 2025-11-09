Enem 2025: Pernambuco tem 272.299 inscrições confirmadas

Ao todo, o estado teve mais de 272 mil inscrições confirmadas, das quais mais de 33 mil de participantes autodeclarados pretos e 4 mil indígenas

A aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país. O estado do Pernambuco teve 272.299 inscrições confirmadas. Sendo que 71.331 são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados são do Painel do Enem, disponibilizado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Perfil

De acordo com o levantamento do Inep, 199.709 inscritos em Pernambuco são isentos e 72.590, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 162.437 (59,65%) são mulheres e 109.862 (40,35%) são homens. Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (137.354), seguidos de 90.736 participantes autodeclarados brancos, 33.019 pretos, 3.630 amarelos e 4.525 indígenas.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 60.564 inscritos confirmados. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 911.

Confira as inscrições confirmadas por faixa etária em Pernambuco:

Menor ou igual a 16 anos: 47.581

17 anos: 60.564

18 anos: 53.046

19 anos: 25.146

20 anos: 14.499

Entre 21 e 30 anos: 45.689

Entre 31 e 59 anos: 24.863

Maior ou igual a 60 anos: 911

Brasil

Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628, pagantes. Além disso, 98.558 participantes utilizarão o exame para a certificação de conclusão do ensino médio, iniciativa retomada nesta edição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.