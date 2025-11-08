Michelle diz que Bolsonaro é a única opção da direita para presidência

Declaração da ex-primeira-dama foi dada um dia após o STF rejeitar o recurso de Jair Bolsonaro na ação da trama golpista e manter condenação

O então presidente Jair Bolsonaro e a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante um evento no Palácio do Planalto em 2021 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (8), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é a “única opção da direita” para disputar a Presidência da República em 2026. O ex-mandatário está inelegível até 2060 em função da condenação na ação penal da trama golpista.

“Aqui eu quero dizer: não há outra opção para a Presidência da República [em 2026]. A única opção para presidente da República da direita chama-se Jair Messias Bolsonaro. Se não acontecer, não existe democracia no Brasil. Se não acontecer, esse é o verdadeiro golpe que o Judiciário está dando no povo de bem, no povo brasileiro”, disse Michelle.

Declaração de Michelle Bolsonaro foi dada um dia após o STF rejeitar o recurso de Jair Bolsonaro na ação da trama golpista e manter condenação; a ex-primeira-dama estava em um evento do PL Mulher Londrina neste sábado (8). (crédito: Reprodução de vídeo/Instagram/@michellebolsonaro)

A declaração foi dada durante um encontro do PL Mulher em Londrina (PR), onde a ex-primeira-dama discursou por quase 40 minutos. Em discurso, Michelle teceu críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia mais detalhes no Portal Metrópoles.