Lula manifesta solidariedade às vítimas do tornado no Paraná e anuncia envio de equipes para a região

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, na manhã deste sábado (8), sua solidariedade às pessoas afetadas pelo tornado que atingiu cidades do Paraná na sexta-feira (7).

“Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu na rede social X.

De acordo com Lula, uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais do Brasil), composta pelos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, está se deslocando para a região. “Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução, já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas”, acrescentou.

“Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário”, finalizou.

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas na passagem do tornado pelo estado do Paraná, informaram as autoridades.

A força do vento arrastou vários carros e derrubou casas no município de Rio Bonito do Iguaçu.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de "perigo de tempestades" para todo o Paraná, além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.