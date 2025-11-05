Bárbara Jankavski, conhecida como 'Barbie Humana', é encontrada morta em São Paulo

Influenciadora ganhou projeção nas redes sociais pela transformação estética que ela mesma relatava em vídeos

Influenciadora Bárbara Jankavski,conhecida como "Barbie Humana" (Reprodução/Redes sociais )

A influenciadora digital Bárbara Jankavski, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como "Barbie humana" e ex-namorada de Dudu Camargo, morreu na noite do último domingo, 2, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo.

Ao Estadão, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está em investigação pelo 7º Distrito Policial (Lapa). "A equipe da unidade está coletando depoimentos e analisando documentos, registros e imagens", diz a nota enviada à reportagem. Ainda de acordo com a pasta, laudos periciais foram solicitados e serão avaliados, quando concluídos para ajudar no esclarecimento das causas da morte.

A reportagem não conseguiu contato com familiares da influenciadora, o espaço segue aberto para mais informações. A morte também não foi comunicada nos perfis dela nas redes sociais.

Quem era Bárbara Jankavski

Bárbara ganhou projeção nas redes sociais pela transformação estética que ela mesma relatava em vídeos. Só no Instagram e no Tiktok, ela somava quase 400 mil seguidores.

A influenciadora, que se autodenominava "Boneca Desumana", dizia ter realizado cerca de 27 procedimentos ao longo da vida, incluindo cirurgias e preenchimentos, com um investimento que ultrapassava R$ 300 mil.

Em 2018, ela ganhou notoriedade na televisão, quando foi pedida em namoro pelo apresentador Dudu Camargo ao vivo no programa The Noite, do SBT.