A publicação dos editais está prevista para novembro de 2025

IBGE se prepara para lançar seleção para 10 mil vagas (Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está se preparando para lançar um Processo Seletivo Simplificado para contratação de temporários.



Com objetivo de reforçar sua capacidade operacional e garantir a continuidade das pesquisas estatísticas e geográficas em todo o país, serão oferecidas 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.100 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).



O processo será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e o edital deve ser publicado em novembro de 2025, com aplicação das provas em janeiro de 2026 e divulgação do resultado final previsto para março.



“O PSS para temporários é fundamental para o funcionamento das pesquisas estatísticas e geográficas do país. Ele permite a contratação de profissionais que atuam na coleta de dados atualizados e de alcance nacional. Para os participantes, representa uma oportunidade de qualificação profissional e experiência técnica”, disse o presidente do IBGE, Marcio Pochmann.



Todas as informações sobre o processo seletivo, incluindo edital, inscrições e calendário, serão divulgadas exclusivamente nos canais oficiais do IBGE e da FGV.