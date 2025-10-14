Brasil lançou projeto na Pré-COP30 para quadruplicar produção global de combustíveis sustentáveis

O diretor do departamento de energia do MRE, Ministro João Marcos Paes Leme (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em Brasília, no evento preparatório para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o Brasil lançou hoje uma iniciativa para a adoção de um compromisso político para quadruplicar a produção global de combustíveis sustentáveis até 2035.

"A ideia é que seja adotado um documento, que sirva como um sinal, uma mensagem política sobre a necessidade de substituir os combustíveis fósseis", declarou João Marcos Paes Leme, diretor de Energia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

A proposta, apresentada na chamada Pré-COP30, reuniu delegações de 67 dos 162 países já acreditados para a cúpula, que será realizada em novembro na cidade de Belém, no Pará. O governo do Brasil espera que o ‘Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis’, ou "Belém 4x", seja assinado por ocasião da Conferência dos chefes de Governo do clima, ente os dias 6 e 7 de novembro, que antecede a COP30, que começa a partir de 10 de novembro. O texto está sendo negociado pelo Brasil com países parceiros, como Índia, Itália e Japão, e será publicado nos próximos dias.

Segundo a diplomacia brasileira, o compromisso visa estimular em termos mundiais a implantação de mais fontes energéticas limpas e sustentáveis, como hidrogênio e derivados, biogases, biocombustíveis e combustíveis sintéticos, que possam constituir substitutos aos combustíveis de origem fóssil, no contexto do esforço gradual de descarbonização dos sistemas energéticos e do combate à mudança do clima.

A Reunião Ministerial Preparatória da Conferência da ONU teve inicio ontem e é a última reunião de negociadores que antecede a COP30, um espaço de alinhamento técnico e político entre os países. O objetivo foi impulsionar as negociações sobre os principais desafios da agenda climática global, como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.

Já na COP30 dentre os temas pendentes está o financiamento do combate às alterações climáticas nos países mais pobres. O financiamento se mantém como um dos pontos mais sensíveis, uma vez que as discussões estão abertas sobre a inclusão da adaptação no pacote de 1,3 bilhões de dólares decidido na COP29, realizada em Baku em novembro de 2024.

Além disso, ainda se aguarda a apresentação das metas nacionais de redução de emissões, um compromisso estabelecido no Acordo de Paris, que até agora foi cumprido apenas por 67 países, embora o prazo tenha terminado em fevereiro passado. Apesar desses atrasos, a ONU garantiu que outras cerca de 60 nações anunciaram que apresentarão as suas metas, conhecidas pela sigla NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas), nas próximas semanas, antes da inauguração da COP30.