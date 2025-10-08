Teto de restaurante onde Henrique Fogaça é chef desaba em São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, quatro vítimas foram retiradas do local e duas ainda estão sob os escombros

Teto do restaurante Jamile desabou nesta quarta-feira (8) (Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo)

O teto do restaurante Jamile, com menu assinado pelo chef Henrique Fogaça, desabou no início da tarde desta quarta-feira (8), após uma explosão de gás. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, quatro vítimas foram retiradas do local e duas ainda estão sob os escombros. As informações são do portal Metrópoles.

Três das vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas apresenta contusão em arcos costais, a segunda apresenta dor em arcos costais e dificuldade respiratória, e a terceira apresenta escoriações.

A quarta pessoa ferida está sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda no local.

O Jamile está localizado na Rua Treze de Maio, na zona central de São Paulo. Em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver agentes trabalhando no resgate das vítimas.