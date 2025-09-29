Ao vivo: Fachin toma posse como presidente do STF

A escolha de Fachin como presidente do STF foi formalizada em 13 de agosto. No mesmo dia, Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente da Corte

Ministro do STF Edson Fachin (Foto: Antonio Augusto/STF)

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), assume, nesta segunda-feira (29), a presidência da Corte. Indicado ao tribunal em 2015, pela então presidente Dilma Rousseff (PT), Fachin substituirá Luís Roberto Barroso.

A escolha de Fachin como presidente do STF foi formalizada em 13 de agosto. No mesmo dia, Alexandre de Moraes foi eleito vice-presidente da Corte.

A presidência do STF tem mandato de dois anos e é definida pelos próprios ministros da Corte. Pela tradição, adota-se o critério da antiguidade: assume o cargo o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a função.

Acompanhe

