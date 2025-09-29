° / °
Falhas

Pix apresenta instabilidade nesta segunda-feira (29)

Usuários relataram problemas em transações Pix e aplicativos de bancos na manhã desta segunda-feira (29)

Ester Marques

Publicado: 29/09/2025 às 13:01

As medidas de segurança para o Pix entram em vigor em 2/07/Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Usuários relataram instabilidade no PIX na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com clientes, uma mensagem de instabilidade surge no aparelho celular ao tentarem fazer transações por Pix.

Além disso, aplicativos de bancos como Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Nubank e Santander também apresentaram falhas nas últimas horas.

