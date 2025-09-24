Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio

Cantor Diogo Melim e a influenciadora Nanda Caroll relataram ter sido vítimas de um assalto à mão armada na Barra da Tijuca

Diogo Melim e Nanda Carol (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Diogo Melim e a influenciadora Nanda Caroll relataram ter sido vítimas de um assalto à mão armada na noite de quarta-feira, 17, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o casal, a abordagem ocorreu quando voltavam de um aniversário e precisaram reduzir a velocidade devido a um radar. Nesse momento, foram cercados por quatro motos ocupadas por oito criminosos, alguns deles armados.

"A gente contou duas ou três armas. E aí botaram no vidro, a gente parou, abaixou o vidro e ficaram falando para sair do carro", disse Diogo.

Os assaltantes ordenaram que as vítimas saíssem do veículo e levaram o carro, além de pertences como celular, uma aliança e um óculos eletrônico recentemente adquirido por Nanda.

Segundo Diogo, houve tentativa de intimidação física no momento da ação. Ele afirmou que resistiu brevemente porque temia pela segurança da esposa, mas acabou deixando o veículo após constatar que ambos seriam retirados.

"Eu fiquei um pouco resistente porque ela [Nanda Carol] tava de cinto, eu fiquei com medo deles talvez tentar uma tentativa (sic) de sequestrar, algo assim, mas quando eu entendi que ela ia sair também, eu saí do veículo", afirmou.

Embora não tenham sofrido ferimentos, o casal destacou que o episódio deixou marcas psicológicas. "Pelo menos estávamos sem nenhuma criança no carro, sem minha filha. Não há trauma físico, mas agora é lidar com o impacto emocional", disse Nanda.

Em nota ao Estadão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso está em investigação e que diligências já foram iniciadas para identificar os responsáveis.