Brasil diz que atraso de vistos dos EUA não dificultará participação na Assembleia da ONU

Ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, declarou nesta terça-feira (16) que não considera que represente um obstáculo o atraso na emissão de vistos pelos Estados Unidos a membros da delegação que acompanharão o presidente, Luis Ignácio Lula da Silva, à Assembleia Geral da ONU.

"De forma alguma. Inclusive, já foram liberados alguns e os Estados Unidos, na condição de país sede da ONU, tem, pelo compromisso no acordo de sede, o compromisso de conceder esses vistos", respondeu Vieira ao ser questionado por jornalistas.

O governo brasileiro havia informado na véspera que ainda aguarda a emissão de vários vistos, apesar de não ter fornecido detalhes quantas autoridades brasileiras estão afetadas.

No entanto, fontes oficiais mencionadas pelo jornal O Globo disseram que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um dos atingidos, recebeu hoje mesmo a respectiva autorização. Mas, a situação que mais preocupa a administração Lula é a o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que participará de uma conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) paralela à Assembleia das Nações Unidas.

Os Estados Unidos cancelaram o visto de Padilha e de alguns dos seus familiares como sanção pela sua participação, como ministro da Saúde na época, na assinatura de um acordo de 2013 para a contratação de centenas de médicos cubanos para o programa Mais Médicos.

A ONU avaliou a situação do atraso dos vistos para alguns membros da delegação brasileira como preocupante e apelou aos Estados Unidos à atribuição dessas autorizações. A organização também destacou que o Acordo de Sede entre as Nações Unidas e os EUA determina que Washington facilite a viagem de qualquer representante que visite a ONU.

O Acordo de Sede da ONU determina que autoridades estaduais, federais ou locais não imporão nenhum impedimento ao movimento de representantes dos Estados-membros de ou para a sede central da ONU, em Nova Iorque, independentemente das relações existentes entre os governos visitantes e o governo dos Estados Unidos.