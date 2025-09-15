Quem era Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo assassinado na Praia Grande

Ruy ficou ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC)

Ruy Ferraz Fontes (Divulgação/Polícia Civil)

Ruy Ferraz Fontes, assassinado nesta segunda-feira, 15, na Praia Grande, no litoral sul paulista, é ex-delegado-geral de São Paulo e ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Baleado em uma emboscada enquanto saía da sede da Prefeitura de Praia Grande, Fontes chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo de delegado-geral no então governo João Dória (na época, no PSDB).

Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do primeiro Comando da Capital (PCC), inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na penitenciária 2 de presidente Venceslau.

Fontes era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente. Quinze minutos antes de sair do prédio, conversou por telefone com o procurador de Justiça Márcio Christino. “Fui o último a conversar com ele. Ele não estava fazendo nada ligado à segurança, estava afastado da área”, afirmou o procurador.

De acordo com ele, Fontes saiu da prefeitura e foi seguido por bandidos em uma Hilux. Em um semáforo, os criminosos “emprensaram” o carro do delegado em um ônibus e desceram da picape com fuzis. Os bandidos atiraram no delegado, que reagiu.

De acordo com o secretário-adjunto da Segurança Pública, o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, Fontes teria conseguido balear um dos atacantes. Policiais de São Paulo foram despachados para a Baixada Santista.

Ruy, como era conhecido, já havia escapado em outra oportunidade de uma plano para assassiná-lo. Ele trabalhava então no 69.º DP, na Cohab Teotônio Vilela. Era 2010. O delegado havia acabado de deixar a delegacia de Roubo a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), quando o plano de bandidos ligados ao PCC foi descoberto.

Fontes dirigiu ainda o departamento de Narcóticos, onde foi responsável pela primeira grande investigação que traço as ações de Gilberto Aparecido do Santos, o Fuminho, o narcotraficante do PCC que foi detido em 2020 em Moçambique em extraditado para o Brasil. Em 2019, ele comandava a Delegacia-Geral quando Marcola e a cúpula do PCC foi transferida para presídios federais.

Uma das suspeitas da polícia é que a ação tenha sido obra da Sintonia Restrita, o grupo de pistoleiros do PCC responsável no passado por planos para sequestrar o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). “Ainda não podemos afirmar. Mas vamos tentar localizar esse bandido que ele teria baleado”, afirmou Nico.

Delegado de Polícia por mais de 40 anos, Ruy Ferraz Fontes iniciou a carreira como delegado de Polícia Titular da Delegacia de Polícia do Município de Taguaí (Deinter 7) e ao longo dos anos, foi delegado de Polícia Assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Foi também delegado de Polícia Titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc); delegado de Polícia Titular da 5.ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na Capital.

Também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP). Ruy assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025.