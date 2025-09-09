Projeto de lei que criminaliza uso de veículo com tração animal avança na Câmara Federal

Segundo o projeto de lei, que ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado para entrar em vigor, a pena prevista para casos de tração e condução de carga que cause danos à integridade física do animal pode chegar a 5 anos de prisão

Segundo a lei, os proprietários que entregarem apenas o veículo de tração animal, sem o respectivo animal de tração, não receberam a indenização. (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

O projeto de lei que criminaliza o uso de animais para transportar cargas ou veículos movidos à tração animal que cause danos à integridade física das espécies foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

De acordo com o texto, de autoria do deputado federal Bruno Ganem (PODE-SP), a pena prevista para esses casos é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Em caso de morte do animal, a pena pode chegar a 5 anos de prisão.

O texto aprovado altera o Projeto de Lei 176/23, dos deputados Delegado Matheus Laiola (União-PR) e Delegado Bruno Lima (PP-SP), que previa a criminalização das condutas em qualquer situação. O substitutivo prevê a punição apenas em casos de dano à integridade física do animal.

No entanto, a proposta autoriza o uso de animais nas atividades de lazer e esportes com cavalos (turfe, hipismo, equinoterapia, cavalgadas e festividades culturais) em fazendas e estabelecimentos legais; nas forças públicas com montaria; e na agricultura familiar de subsistência, desde que siga boas práticas de manejo.

Segundo o texto, estão sujeitos à proibição equinos, asininos, muares, caprinos e bovinos.

A proposta também proíbe a permanência desses animais em vias públicas. As espécies que forem encontradas serão encaminhadas à unidade de vigilância de zoonoses, ou órgão equivalente, para a realização dos procedimentos de verificação das condições de saúde, esterilização, bem como para o seu alojamento até o encaminhamento para adoção.

Vale destacar que a proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), para então ser votada no Plenário da Câmara. Para se tornar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Caso seja aprovado, a proposta impactará boa parte dos carroceiros da Região Metropolitana do Recife (RMR), que na grande maioria trabalha com reciclagem, algo que não está previsto no projeto de lei.

Porém, segundo o representante dos carroceiro, Eklesiartes da Silva, essa proposta não avançará na CCJ, pois o texto não respeita a Constituição.

Além disso, Eklesiartes da Silva alega que a avaliação de danos à integridade física das espécies será feita de forma subjetiva e que em alguns casos, características “normais” dos animais serão interpretadas como maus-tratos.

Animais em circo

O texto aprovado também proíbe o uso de animais, de qualquer espécie, em apresentações de circos, atividades de malabarismos e espetáculos similares que aconteçam de forma presencial ou em eventos transmitidos pela internet.

A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Em caso de morte do animal, será aplicado o dobro da punição.

Vale destacar que atualmente a proibição ao uso de animais nesse tipo de espetáculo é regulada por legislações estaduais.

Em Pernambuco, a Lei 12.006, de 1º de junho de 2001, aprovada pouco mais de 1 ano após a tragédia do Circo Vostok, proíbe em todo estado a utilização de animais ferozes, selvagens e exóticos (domesticados ou não), de grande, médio ou pequeno porte, em espetáculos públicos de qualquer natureza, especialmente os circenses e teatrais.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o deputado federal Bruno Ganem (PODE-SP) para saber quais as motivações para proposição do projeto de lei, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.