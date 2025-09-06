Por que 6/9 é considerado o Dia do Sexo?

Tudo começou em 2008, quando a marca de preservativos Olla lançou uma campanha que dizia: "Se existe o Dia das Mães, dos Pais e das Crianças, por que não temos um Dia do Sexo?"

(Freepik)

Anualmente, no Brasil, o dia 6 de setembro é marcado por uma comemoração inusitada: o Dia do Sexo. Mas, afinal, de onde surgiu essa ideia?

Tudo começou em 2008, quando a marca de preservativos Olla lançou uma campanha que dizia: “Se existe o Dia das Mães, dos Pais e das Crianças, por que não temos um Dia do Sexo?”. A escolha do dia, 6/9, remete a uma posição sexual.

Na época, a campanha viralizou, chegando a criar um abaixo-assinado virtual para que o pleito fosse levado à Câmara dos Deputados. A oficialização da data comemorativa nunca aconteceu.

Atualmente, 17 anos depois da criação da campanha, o Dia do Sexo é usado para a realização de campanhas de saúde e debates sobre diversidade sexual e a importância do consentimento, além de eventos promovidos por motéis, restaurantes e, é claro, marcas de preservativo.