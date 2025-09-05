Lua de Sangue: eclipse será visível no Brasil? Confira data e como assistir

O fenômeno será o mais longo de 2025 e deixará a Lua com coloração avermelhada por mais de uma hora

Eclipse lunar total, conhecido como "Lua de Sangue" (Reprodução/Nasa)

Um dos fenômenos astronômicos mais aguardados do ano acontece neste domingo (7): um eclipse lunar total irá transformar a Lua em um disco vermelho por uma hora e vinte minutos — um espetáculo conhecido como “Lua de Sangue”. Será o eclipse mais longo de 2025, segundo agências espaciais internacionais.

Apesar da magnitude do evento, o eclipse não será visível a olho nu do Brasil, pois ocorrerá durante o dia no território nacional. Ainda assim, os brasileiros poderão acompanhar todos os detalhes ao vivo, graças à transmissão online do Observatório Nacional, que começa às 12h (horário de Brasília) no canal oficial do órgão no YouTube.

Por que a Lua fica vermelha?

Durante um eclipse lunar total, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta. No entanto, parte dessa luz ainda consegue atingir a superfície lunar após atravessar a atmosfera terrestre. Nesse trajeto, as cores de menor comprimento de onda (como o azul) são dispersas, enquanto os tons avermelhados passam — dando à Lua a coloração característica que inspira o nome popular do fenômeno.

Onde o eclipse será visível?

Embora invisível no Brasil, o eclipse poderá ser observado diretamente em diversas partes do mundo, como Índia, Austrália, Egito e África do Sul.

Quando será o próximo eclipse visível do Brasil?

O próximo eclipse lunar total visível do Brasil está previsto para 3 de março de 2026, segundo dados da NASA.