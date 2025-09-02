Condomínio em Santa Catarina teria proibido relações sexuais após as 22h

A suposta medida está repercutindo nas redes sociais e foi apelidada de "toque de recolher do amor"

O orgasmo é a fase culminante da resposta sexual humana, que envolve desejo, excitação, prazer e relaxamento. (Pexels)

Um condomínio localizado no bairro Kobrasol, em São José, na Grande Florianópolis, teria implementado a proibição de relações sexuais nos apartamentos após as 22h por causa de reclamações de moradores incomodados com barulhos. A suposta medida está repercutindo nas redes sociais e foi apelidada de "toque de recolher do amor".

Segundo o portal ND Mais, de Santa Catarina, a primeira advertência para quem descumprir seria uma notificação por escrito, enquanto a reincidência preveria multa de R$ 237.

A síndica profissional Joice Honório, ouvida pelo site, destacou que moradores de condomínios podem ser multados por barulho excessivo, desde que comprove-se a origem. Entretanto, o prédio não pode proibir atividades íntimas dentro dos apartamentos. “O síndico é responsável pela área comum, da porta para dentro a responsabilidade é do dono da unidade”, disse.