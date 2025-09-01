Homem conhecido como o mais tatuado do Brasil remove tatuagens após se tornar evangélico

Leandro de Souza documenta em suas redes sociais as sessões de remoção a laser, especialmente de uma tatuagem de caveira no rosto

Antes e depois de Leandro de Souza (Reprodução/Redes Sociais )

Leandro de Souza, de 34 anos, conhecido como o “homem mais tatuado do Brasil”, está no processo de remoção de suas tatuagens após se tornar evangélico. O fotógrafo ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar sua história de conversão religiosa, abandono das drogas e início de uma nova fase da vida.



Nas redes sociais, Leandro tem documentado sessões de remoção a laser, especialmente de uma tatuagem de caveira no rosto. Em seus vídeos, mostra os resultados provisórios e fala abertamente sobre a dor envolvida no procedimento.



Segundo informações do G1, ao longo de 20 anos, ele chegou a ter 95% do corpo coberto com mais de 170 tatuagens. A marca de “mais tatuado do Brasil” foi oficializada em um evento internacional realizado em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.



O tratamento tem sido realizado gratuitamente por uma clínica especializada, após seu testemunho ganhar grande repercussão online. Leandro também aproveitou a visibilidade para pedir uma oportunidade de trabalho e reconstruir sua vida longe dos vícios.

Até agora, ele já passou por cinco sessões de remoção a laser e estima que serão necessárias cerca de oito sessões ao longo de dois anos — uma a cada três meses — para eliminar completamente as tatuagens.