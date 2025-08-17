CGU tem 8 investigações contra servidores pela "farra do INSS"

CGU também tem em andamento um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeitas de envolvimento em descontos irregulares do INSS

Instituto Nacional do Seguro social (INSS) (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Controladoria-Geral da União (CGU) tem oito procedimentos investigativos abertos para apurar o suposto envolvimento de servidores públicos com a “farra do INSS”, revelada pelo Metrópoles.

Além das investigações, também tramita no órgão um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), aberto para apurar indícios de infração funcional e que pode levar a diversas punições. Tais sanções englobam, por exemplo, advertência, suspensão, demissão e até a cassação de aposentadoria.

As informações foram disponibilizadas à coluna via Lei de Acesso à Informação (LAI). No entanto, a Controladoria não informou a identidade dos servidores sob suspeita, nem o órgão ao qual pertencem. As informações, segundo a CGU, só podem ser publicizadas após a finalização dos procedimentos.

