Brasil
INSS

CGU tem 8 investigações contra servidores pela "farra do INSS"

CGU também tem em andamento um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeitas de envolvimento em descontos irregulares do INSS

Metrópoles

Publicado: 17/08/2025 às 08:28

Instituto Nacional do Seguro social (INSS)/Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Instituto Nacional do Seguro social (INSS) (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Controladoria-Geral da União (CGU) tem oito procedimentos investigativos abertos para apurar o suposto envolvimento de servidores públicos com a “farra do INSS”, revelada pelo Metrópoles.

Além das investigações, também tramita no órgão um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), aberto para apurar indícios de infração funcional e que pode levar a diversas punições. Tais sanções englobam, por exemplo, advertência, suspensão, demissão e até a cassação de aposentadoria.

As informações foram disponibilizadas à coluna via Lei de Acesso à Informação (LAI). No entanto, a Controladoria não informou a identidade dos servidores sob suspeita, nem o órgão ao qual pertencem. As informações, segundo a CGU, só podem ser publicizadas após a finalização dos procedimentos.

