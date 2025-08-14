Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Milton Hatoum (Divulgação/Milton Hatoum)

O escritor Milton Hatoum, um dos nomes mais premiados da literatura brasileira contemporânea, foi eleito nesta quinta-feira (14/8) para a cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras (ABL). O posto estava vago desde a morte do jornalista Cícero Sandroni, em junho.

Favorito desde o início, Hatoum recebeu 33 dos 34 votos possíveis. A eleição foi rápida: em menos de meia hora, os acadêmicos decidiram pelo nome do autor de obras como Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Ele superou os outros candidatos — Eduardo Baccarin-Costa, Cezar Augusto da Silva, Antônio Campos, Paulo Renato Ceratti e Angelos D’Arachosia — sem dificuldades.

Natural de Manaus, Hatoum admitiu que até pouco tempo não cogitava fazer parte da ABL. Tímido e pouco afeito a rituais, acreditava não ter perfil para integrar o grupo. A mudança de postura veio após conversas com a acadêmica Ana Maria Machado e o incentivo de amigos próximos nos últimos dois anos.

