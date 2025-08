Prisão domiciliar de Bolsonaro: 53% são a favor e 47% contra, diz pesquisa

Ministro Alexandre de Moraes (D), do Supremo Tribunal Federal, discursando em uma sessão para analisar as acusações contra supostos parceiros ocultos no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em Brasília, em 18 de junho de 2024, e o ex-presidente Jair Bolsonaro falando à imprensa após deixar o Senado Federal em Brasília, em 26 de março de 2025. Em 4 de agosto de 2025, o Juiz Alexandre de Moraes colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar por violar uma proibição de uso de redes sociais, intensificando um impasse dramático entre o tribunal e o político de extrema direita acusado de planejar um golpe. (Foto de Evaristo SA / AFP) ( AFP)

Um levantamento da Quaest mostra que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dividiu-se em menções favoráveis e contrárias ao decreto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a pesquisa, 53% das menções ao episódio nas redes foram favoráveis à prisão, enquanto 47% foram contra.

O volume de menções passou de 1,16 milhão, segundo o levantamento, em uma média de 51 mil menções por hora, totalizando mais de 401 mil autores únicos. A Quaest realizou a coleta dos dados às 21h desta segunda-feira, 4.

Além do maior volume de menções, as publicações favoráveis à prisão domiciliar do ex-presidente apresentaram maior engajamento e fragmentação, o que indica, segundo a pesquisa, uma reação mais orgânica.

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro devido ao reiterado descumprimento de medidas cautelares. Desde 18 de julho, o ex-presidente está submetido a cinco medidas cautelares entre as quais proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Neste domingo, 3, Bolsonaro apareceu em um vídeo publicado no perfil do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A publicação foi removida. Antes, o ex-presidente já havia descumprido a cautelar ao discursar a apoiadores na Câmara.